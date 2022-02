Continua la discesa di tutti i principali indicatori della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del consueto monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

L’incidenza settimanale dal 18 al 24 febbraio è di 552 casi ogni 100mila abitanti, contro i 672 della scorsa settimana. Cala anche l’indice di trasmissibilità Rt: nel periodo 2-15 febbraio, l’Rt medio calcilato sui casi sintomatici è pari a 0,73 (range 0,68-0,82), al di sotto della soglia epidemica e in ulteriore calo rispetto a sette giorni fa quando era pari a 0,77.

Scende sotto la soglia del 10% il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva. Un calo di due punti percentuali in una settimana, dal 10,4 all’8,4%.

Ma sono sopra soglia in otto Regioni tra cui la Sardegna: Calabria (13,2%), Emilia Romagna (10,7%), Lazio (11,8%), Liguria (10,6%), Marche (11,3%), Sardegna (12,7%), Toscana (12,1%), Valle d'Aosta (11,8%).

In area medica l’occupazione è ancora superiore al 15%, soglia per la zona gialla, ma in forte calo rispetto al dato di una settimana fa. Parliamo del 18,5% di posti letto occupati contro il 22,2% dell’ultimo monitoraggio.

