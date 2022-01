Stava partecipando ai funerali di un’anziana parente di 96 anni quando è caduto in una botola rimasta aperta ed è morto.

E’ successo al cimitero di Bosnasco, in provincia di Pavia: e adesso, sulla morte di Roberto Cavanna, 77 anni, pensionato di Stradella, la Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta.

L’uomo, ex bancario e in passato anche sindaco di Volpara, non si è accorto dell'apertura nel pavimento (per accedere ai sotterranei del cimitero), che a quanto sembra non era segnalata a dovere, ed è finito giù. Riportato in superficie grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Inizialmente non sembrava in condizioni gravi ma è peggiorato con il trascorrere delle ore sino al decesso, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ipotesi di reato sulla quale si indaga è omicidio colposo, è stata disposta anche l’autopsia.

Gli inquirenti hanno già sentito gli addetti del Comune di Bosnasco che si occupano della gestione del cimitero e i dipendenti dell’impresa di onoranze funebri che ha curato il funerale. Non si esclude che presto vengano emessi alcuni avvisi di garanzia.

