Si è salvato per miracolo il bimbo di quattro anni che, dopo essere sfuggito al controllo della madre che era in casa con lui, è uscito sul balcone di casa ed è caduto di sotto, facendo un volo di 12 metri.

Il piccolo ha riportato delle sospette fratture alle gambe, ma è sempre rimasto cosciente. L'episodio poco dopo le 14:30 a Carvico, paese dell'Isola bergamasca.

Il bimbo è caduto da un'altezza di una dozzina di metri, finendo sul marciapiede antistante la palazzina: nessuno avrebbe assistito direttamente alla caduta. In casa c'era la madre, mentre il padre si trovava fuori per lavoro.

Sull’esatta dinamica indagano gli agenti della polizia locale del Monte Canto, un consorzio che raggruppa alcuni Comuni della zona. A dare l'allarme alla locale al 112 è stato un volontario del servizio d'ordine del paese che si occupa di monitorare gli attraversamenti pedonali e che si è trovato a passare di lì: ha visto il piccolo a terra e ha subito dato l'allarme. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi del 118: l'automedica, l'ambulanza e anche l'elisoccorso.

Il bambino, di una famiglia di origine senegalese che vive da anni a Carvico, è stato stabilizzato sul posto e poi accompagnato con l'ambulanza fino all'elisoccorso, atterrato poco distante. In volo è stato quindi trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, precauzionalmente in codice rosso, ma non avrebbe riportato ferite gravi.

