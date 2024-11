Un operaio di 41 anni di un cantiere in un casolare di Aci Platani, una frazione di Acireale, è morto cadendo da un muretto che delimita il torrente Lavinaio Platani. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, a fine turno, è precipitato da un muretto altro oltre tre metri dove era seduto, assieme ad altri operai, in attesa di un furgone per il loro rientro, sbattendo violentemente il capo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale, personale dello Spresal dell'Asp di Catania e vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo etneo.

