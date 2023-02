Tragedia a San Cosimo Albanese, paese abereshe del Cosentino.

Un ragazzo di 17 anni è morto ieri in tarda serata cadendo da un carro allegorico dopo la sfilata di carnevale.

Una squadra dei vigili fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, di rientro da un altro intervento, è stata fermata da alcuni automobilisti lungo la strada provinciale 183 per la presenza di un corpo riverso a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma per il ragazzo non c'era più niente da fare.

Secondo quanto ricostruito successivamente dai carabinieri, il ragazzo si trovava su un carro allegorico, trainato da un trattore, che dopo una sfilata di carnevale nella frazione San Giacomo D'Acri stava andando a San Cosmo Albanese per un'altra sfilata.

Lungo la strada il ragazzo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal mezzo battendo la testa. Il conducente del trattore non si è accorto di nulla e ha proseguito la sua marcia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano che stanno continuando le indagini per accertare l'esatta causa dell'incidente. La Procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia.

