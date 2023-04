Macabra scoperta a Livorno, dove è stato individuato il cadavere di un uomo nel mare antistante la zona del porto.

A notarlo è stato l’equipaggio della nave Moby Vincent, che ha dato l’allarme.

Sul posto sono poi intervenuti gli uomini della Guardia costiera e delle forze dell’ordine.

Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe un anziano di origine sarda residente in Toscana e il suo corpo sarebbe rimasto in mare per diverso tempo.

Avviati accertamenti per chiarire cosa gli sia accaduto.

