Per evitare la risalita dei contagi bisogna vaccinarsi e rispettare i comportamenti individuali e sociali.

Lo sostiene con forza il presidente dell'Iss e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro: "Se non l'avete ancora fatto, accettate l'offerta della prima dose e, se ne avete già fatte due, prenotatevi per la terza quando è raccomandata - ha detto al Corriere della Sera -. La curva dei contagi è in netto rialzo, l'incidenza settimanale lo scorso giovedì era di 78 casi su 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, quando sappiamo che la soglia entro la quale si può intervenire efficacemente per circoscrivere i focolai è di 50 casi". Ora "è difficile fare previsioni. Altri Paesi stanno adottando restrizioni, ma al momento hanno numeri molto più alti dei nostri", sottolinea. Va ricordato a chi non si è vaccinato "che la circolazione del virus attualmente è sostenuta e che la popolazione non immunizzata oltre a rischiare di prendere l'infezione in forma grave contribuisce a tenere sotto pressione gli ospedali e a favorire la diffusione del Sars-CoV-2".

Il beneficio del vaccino "è inconfutabile. Mi auguro che di fronte a numeri così schiaccianti le persone che esitano colgano l'importanza di partecipare attivamente all'azione di contrasto alla pandemia". L'attività dei tamponi, "cresciuta in modo significativo nelle ultime settimane", non giustifica l'aumento netto dei contagi di questi ultimi periodi: "La risalita - spiega Brusaferro - è dovuta ad una intensa circolazione concomitante in Europa, è sostenuta molto dai non vaccinati e da un certo rilassamento nei comportamenti individuali. E aggiungo il fattore inverno".

Per quanto riguarda i contagi nelle scuole, "c'è una crescita dei casi nelle fasce di età scolare come abbiamo visto nei dati settimanali, ma lo stesso fenomeno si nota tra i 30 e 50 anni". Si può evitare di andare "verso un significativo peggioramento. Tutti devono partecipare usando prudenza nei comportamenti e rispettando le regole all'aperto e soprattutto al chiuso, vista la stagione".

