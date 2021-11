Scontri tra i manifestanti, almeno 500, e le forze dell'ordine a Padova per l'arrivo del presidente del Brasile Jair Bolsonaro nella Basilica del Santo. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti, che hanno risposto ricorrendo agli idranti.

La visita di Bolsonaro seguiva quella fatta ad Anguillara, dove il sindaco leghista Alessandra Buoso gli ha conferito la cittadinanza onoraria: "Sono felice ed emozionato di essere qui. Penso si veda", ha detto. "Da qui sono partiti i miei nonni - ha aggiunto ricordando le radici padovane della famiglia Bolzonaro (poi diventata Bolsonaro in Brasile) di cui si hanno notizie alla fine dell'800 -. Mi fa piacere essere tra la brava gente. Sono onorato di rappresentare la nostra famiglia in Brasile. Stiamo facendo un ottimo lavoro".

Un sit-in stamattina si è tenuto anche ad Anguillara, in quel caso però senza disordini. A Padova invece ci sono state tensioni: due cariche delle forze dell'ordine e l'uso degli idranti hanno disperso i manifestanti che si sono allontanati di corsa da via Belludi, la principale strada di accesso alla Basilica di Sant'Antonio, per defluire lungo via Roma, una delle arterie principali della città.

Nel corso degli scontri è stata fermata una ragazza, identificata e presa in custodia dalle forze dell'ordine al termine della prima carica. La posizione della giovane è al vaglio della Digos.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata