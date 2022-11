È di quattro arresti per associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista il bilancio di un blitz antiterrorismo condotto dalla Digos tra Lazio e Campania.

L’operazione si è svolta tra Napoli, Caserta e Avellino.

I quattro arrestati erano già stati perquisiti lo scorso anno. Nel mirino della Procura di Napoli era finita, al tempo, l'associazione sovversiva e neonazista dell’Ordine di Hagal. Nello stesso anno, erano state disposte alcune perquisizioni per sventare eventi critici dedotti dall’analisi di alcune intercettazioni. Da queste era emersa la disponibilità di armi e l'intenzione di programmare azioni violente.

Sono in corso anche una trentina di controlli personali, domiciliari ed informatici in tutta Italia. A Roma invece è stato notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l’accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata