Sono da accertare i contorni della tragedia avvenuta ieri sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un bimbo è annegato nella zona della Scala.

Da una prima ricostruzione il piccolo, di due anni e mezzo, è stato notato in acqua da alcune persone che avevano bloccato una donna, rivelatasi poi la mamma, che minacciava di togliersi la vita. Qualcuno si è gettato in mare per recuperare il bambino e riportarlo a riva ma ogni soccorso si è rivelato inutile.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata