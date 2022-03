Era riuscita a fuggire per scampare la guerra, ma dopo essere arrivata in Italia è morta in un tragico incidente stradale.

La vittima è una bambina ucraina di 5 anni, arrivata da alcuni giorni in Calabria, con la famiglia in fuga dal conflitto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la piccola stava camminando alla periferia di Crotone, sul ciglio di una strada, in compagnia di una cugina e di un conoscente di quest'ultima (rimasto ferito), quando è sopraggiunta un’auto che l’ha travolta.

Il conducente si è subito fermato e ha cercato di prestarle soccorso per primo. Poi sono arrivati gli operatori sanitari, ma purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata