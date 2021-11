Tragedia a San Martino in Strada, in provincia di Lodi.

Una bambina di tre anni ha avuto un malore fatale sotto gli occhi dei genitori, accasciandosi a terra e non riprendendo più conoscenza.

In attesa dell’arrivo dei soccorritori, il padre della piccola ha tentato in tutti i modi di rianimarla, seguendo le indicazioni telefoniche dei sanitari del 118. Tutto inutile. Anche quando sono arrivati i medici di ambulanza, automedica e eliambulanza, non hanno potuto fare nulla. La piccola era morta.

La procura della Repubblica di Lodi ha aperto un'inchiesta sul caso. La bambina, figlia unica, non aveva mai manifestato alcun problema di salute.

"E' una tragedia di cui è difficile anche solo parlare, come per me anche per la nostra comunità - spiega il sindaco di San Martino, Andrea Torza -. Si può solo provare a immaginare il dolore della famiglia. Una cosa è certa: noi come Comune e la parrocchia non lasceremo sola questa famiglia".

(Unioneonline/D)

