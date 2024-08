Ha visto il cane di famiglia che aggrediva sua figlia, una bimba di 11 mesi e, per difenderla, non ha esitato ad accoltellare l’animale.

È successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La piccola è stata azzannata dal Bull Terrier e il padre è riuscito a intervenire in pochi istanti. Poi la richiesta di aiuto al 112: sul posto sono stati inviati l’ambulanza e l’elisoccorso. La bambina è stata trasferita in ospedale a Milano, il cane invece è ricoverato in una clinica veterinaria.

Agli agenti della polizia locale il compito di ricostruire quanto accaduto.

