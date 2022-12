Alessandro Sallusti “pentito” dopo aver pubblicato in prima pagina sul giornale che dirige, Libero, una foto di Pier Luigi Bersani che faceva acquisti in un negozio di Louis Vuitton a Roma.

L’ex segretario del Pd aveva appena comprato un regalo di Natale alla moglie. Sorpresa rovinata, come l’ex leader dem non ha mancato di far notare al direttore.

A quel punto «giuro che mi sono sentito una merda, come poche volte mi è successo in carriera. Solo un moralista cretino avrebbe potuto fare ciò che ho fatto», ha rivelato Sallusti nel suo podcast, sempre su Libero.

Quando si è trovato tra le mani quella foto non ha «resistito», ha spiegato. Un’occasione troppo ghiotta per non ironizzare sul fatto che «il paladino della sinistra operaia frequentasse le stesse boutique dei milionari».

Ma quando Bersani – nel frattempo diventato oggetto di decine di critiche sui social per quelle foto - si è garbatamente lamentato con un messaggio, si è pentito della scelta.

«Niente da obiettare – gli ha scritto Bersani –. Ognuno fa il suo mestiere come ritiene, dispiace soltanto di vedere rovinata la sorpresona di Natale per mia moglie».

(Unioneonline/D)

