Silvio Berlusconi non potrà partecipare al conclave del Partito popolare europeo a Roma.

Non lo farà personalmente, almeno, ma solo in video, come annunciato dal vicepresidente di Forza Italia e presidente del Ppe Antonio Tajani: "I medici gli hanno consigliato di non venire, di non spostarsi, quindi ci sarà soltanto un contatto video, ma ha già parlato con Manfred Weber, presidente del nostro gruppo".

All’incontro "ci saranno due giornate di dibattiti, e una terza con la quale ci confronteremo con il mondo cattolico. Affronteremo grandi questioni" e "l'obiettivo principale è il lavoro", ha aggiunto.

IL CASO RUBY TER – Di recente il presidente di Forza Italia ha chiesto, sempre per motivi di salute, un rinvio del processo Ruby Ter, in cui è imputato assieme ad altre 27 persone per le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Il collegio aveva così disposto gli accertamenti, anche psichiatrici, scatenando l’ira dell’ex premier: “Viene lesa la mia storia e la mia onorabilità”, aveva detto, chiedendo che il dibattimento proseguisse in sua assenza e dunque di fatto rinunciando all'ultimo legittimo impedimento per motivi di salute.

La perizia pertanto è stata annullata, con il processo che ripartirà il prossimo 6 ottobre a Milano.

