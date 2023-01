Il cardinale Angelo Becciu smentisce Francesca Chaouqui: «Non fui io a farla arrestare».

Oggi Chaouqui è stata sentita come testimone al processo sui fondi della Segreteria di Stato e prima di entrare in Vaticano ha attaccato a testa bassa il prelato di Pattada.

Pronta la replica di Becciu: «Lei, lo avrete capito, ha qualcosa contro di me. Anzi, molto contro di me. E una delle accuse che smentisco in pieno è quella di aver dato io ordine di arrestarla e di non aver avuto pietà del suo stato di donna incinta», afferma il cardinale.

«È una bugia, falso, avvenne i primi di novembre 2015», continua Becciu. «Io ero nel mio Paese, in Sardegna. Chi la interrogò fu il comandante Giani e mi telefonò: ‘ho arrestato la signora Chaouqui’. Gli dissi: 'Ma sei matto?'. 'No, avevo tutte le ragioni per farlo'. Poi disse in seguito che era in stato interessante, era di pochi mesi. Come si fa a vedere a tre mesi? Respingo totalmente l’accusa».

(Unioneonline/L)

