Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova, si è tolto la vita nella giornata di oggi.

Si tratta del medico che per primo, l’anno scorso, aveva iniziato la cura per il Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, la controversa terapia che prevedeva l'infusione di sangue di contagiati dal coronavirus, opportunamente trattato, in altri pazienti infetti.

54 anni, si era dimesso dall'ospedale di Mantova ai primi giorni di giugno per cominciare, lo scorso 5 luglio, la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano.

In una recente diretta Facebook aveva confessato di essere “stanco per i tanti attacchi subiti anche da parte di colleghi”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata