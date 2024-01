Sono feriti, uno in modo più grave, ma sono vivi i quattro giorni che viaggiavano a bordo di un’auto trafitta da un guardrail in seguito a uno scontro avvenuto a Montespertoli (Firenze).

La macchina si trovava in via del Romito intorno alle 6 di questa mattina quando è finita contro la barriera, poi penetrata nell’abitacolo.

Nessuno dei quattro ragazzi, hanno spiegato i soccorritori, è stato toccato dalla lamiera.

Il ferito più grave, ma non in pericolo di vita, è il conducente. Per gli altri tre giovani solo escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che insieme agli operatori sanitari hanno estratto i ragazzi che era rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo, e i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

