Un’anziana di 81 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Siena.

A scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco, entrati in casa dopo l'allerta dei vicini che avevano sentito “un forte rumore”.

La donna – che abitava da sola - era a terra, la casa messa totalmente a soqquadro.

Sul posto è intervenuta la polizia, con la scientifica per i rilievi. Come confermato dal pm Nicola Marini, si indaga per omicidio.

(Unioneonline/D)

