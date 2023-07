La tradizione vuole che la sposa arrivi all’altare con un po’ di ritardo.

È quanto successo anche a una giovane, in Alto Adige, che ha rischiato di non poter pronunciare il fatidico sì. L’auto sulla quale avrebbe dovuto viaggiare per raggiungere la chiesa infatti non partiva.

In extremis, è stato chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Vanga. L'autopompa è stata prontamente trasformata in un'auto nuziale, con tanto di bouquet floreali sul cofano. Così la donna, a bordo del mezzo, ha lasciato Soprabolzano ed è arrivata alla chiesa parrocchiale di Vanga.

