Un singolare invito quello rivolto da Al Bano all’indirizzo di Matteo Salvini, e che è stato prontamente raccolto.

Il cantante di Cellino San Marco ha infatti chiamato nei giorni scorsi il segretario della Lega perché andasse ad assistere al suo spettacolo in occasione dei mondiali di judo, a Budapest, e in programma nella giornata di domenica.

A confermarlo era stato nelle scorse ore lo stesso Salvini: "Mi ha detto che canterà a Budapest, per i mondiali di Judo. Là ci sarà Orban, Putin, e per la delegazione italiana Al Bano e spero di esserci anch'io"...", aveva svelato divertito.

E ora è arrivata la ferma intenzione di partecipare: “Compatibilmente con i lavori parlamentari – ha detto questa mattina Salvini a Mattino 5, su Canale 5 – spero di andare a Budapest per i mondiali di Judo. Lo sport ha sempre un messaggio di pace e di dialogo".

Il segretario leghista non ha ancora fissato la trasferta in agenda, ma sarebbe dunque fermamente intenzionato ad andare nella capitale ungherese a quella che potrebbe essere un occasione importante per incontrare lo stesso Orban, con cui da tempo il leader leghista ha avviato un dialogo per la formazione di un nuovo gruppo a Strasburgo, e lo stesso Putin.

Al Bano canterà l’inno della federazione internazionale del judo (Ijf), sport di cui è appassionatissimo.

