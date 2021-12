Aggredite entrambe dalla stessa coppia di uomini a bordo di un treno Trenord della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese).

Le vittime, due ragazze pendolari, si sono conosciute in ospedale dove sono state portate per lo stesso motivo. La prima, secondo quanto accertato fino ad ora, è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo.

La seconda invece ha subito violenza.

Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti.

Al vaglio degli inquirenti testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto e soprattutto individuare i due aggressori: potrebbero essere stranieri, secondo quanto raccontato dalle vittime.

Alle due giovani non sarebbe stato rubato nulla. E’ possibile dunque che i due violentatori siano saliti sul treno proprio per cercare donne di cui abusare. E le due, che in quel momento viaggiavano in carrozze deserte, sono diventate le vittime ideali.

