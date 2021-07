È accusato di tentato omicidio il sardo arrestato la notte scorsa dai carabinieri del Radiomobile di Ravenna. Il 50enne avrebbe aggredito il nuovo compagno della sua ex.

A inizio settimana era evaso dai domiciliari, provvedimento al quale era sottoposto per precedenti vicende giudiziarie, e intorno alle 20.15 ha raggiunto in bicicletta la casa in cui vive la sua ex, a Godo di Russi. Per strada è nata una discussione che poi è continuata all’interno dell’abitazione dove, con un paio di forbici e forse anche un coltello, ha colpito il rivale alla schiena, un coetaneo poi medicato in ospedale e non in pericolo di vita.

L’aggressore si è poi allontanato, ma è stato bloccato poco dopo.

