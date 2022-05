Appena entrato nello spazio aereo italiano, un Airbus 320 croato, partito da Stoccolma e diretto a Roma, ha perso il contatto radio con gli enti deputati al traffico aereo.

Immediato l’allarme e l’ordine di decollo per due Eurofighter del 4° Stormo caccia di Grosseto che sono stati attivati per uno “scramble”, diretto a identificare e accertare le condizioni del volo di linea. Una volta raggiunto, è stata messa in atto la procedura di Vid (Visual identification) per essere sicuri che a bordo non ci fossero situazioni di emergenza e non si fosse verificato alcun pericolo alla sicurezza.

Una volta ripristinati i contatti radio, gli Eurofighter sono tornati alla base, allarme cessato.

(Unioneonline/s.s.)

