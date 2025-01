Era un grandissimo tifoso del Cagliari, tanto da aver seguito i rossoblù diverse volte in trasferta. Valentino Delfino, scomparso oggi a 43 anni (ne avrebbe compiuti 44 domenica), da anni viveva a Massa Carrara ma era originario del capoluogo: nelle scorse ore la tragedia, con l'incidente mortale sull'autostrada A15 - in direzione Sud - all'altezza di Aulla, sempre nella provincia di Massa. Stando alle prime informazioni, è stato sbalzato fuori dal suo furgoncino.

«Il mio amato fratello è volato in cielo. Ti amo per sempre», lo struggente messaggio della sorella Rosalba. Valentino Delfino lascia la moglie Charlotte e tre figli: due gemelli di 10 anni, avuti con la compagna, e un altro di 14 che lei aveva avuto da un altro rapporto. Lavorava come manutentore.

Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore da parte degli amici. C'è chi ricorda una delle ultime partite viste assieme: «L'ultima volta in trasferta a Monza ti ho offerto una birra con piacere e abbiamo scambiato due chiacchiere... riposa in pace caro ragazzo». Fra le richieste, anche quella che il Cagliari lo ricordi stasera: «Riposa in pace cuore rossoblù, mi auguro in un minuto di silenzio in occasione della partita di oggi a Torino».

«Vincere per Vale», con i due cuori uno rosso e uno blu, è un altro messaggio che rimanda alla partita di stasera e al Cagliari, una delle passioni di Valentino Delfino che - sui propri account social - manifestava con grande frequenza. «Rip fratello. Vincere anche per lui», ma anche «Buona trasferta Valentino, saluta i soci». Fra gli altri, «Buon viaggio Vale», «Ci mancherai Vale!!» e «Veglia a tutti da lassù zio… un vuoto incolmabile».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata