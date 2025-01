Addio al giornalista Furio Colombo, morto questa mattina a Roma all’età di 94 anni.

L’annuncio è arrivato in una nota della famiglia, che sottolinea come Colombo se ne sia andato «assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria». I funerali sono in programma per domani, mercoledì 15 gennaio, alle 15 al Cimitero Acattolico di Roma.

Per Colombo negli anni un’intensa attività che lo ha visto inviato della Rai e corrispondente dagli Stati Uniti, editorialista di Repubblica, direttore de L'Unita, fondatore del Fatto Quotidiano.

Parlamentare per tre legislature per i DS L'Ulivo e il PD, dobbiamo a lui l’istituzione della Giornata della Memoria per le vittime dela Shoah il 27 gennaio, istituita nel 2000.

Ha svolto anche un'intensa attività culturale come autore di testi letterari e cinematografici e diretto per tre anni l'Istituto di Cultura di New York, nonché titolare di cattedra alla Columbia University. Ha svolto anche incarichi aziendali prima alla Olivetti e poi come Rappresentante Fiat negli Stati Uniti.

