È morta alla soglia dei 91 anni Imelda Starnini, la “maestra” di Città di Castello (Perugia) che lo scorso anno si è diplomata al liceo di Scienze Umane riuscendo poi a coronare il sogno di una vita: salire (simbolicamente) in cattedra per un giorno in una scuola elementare. Nata a Selci il 3 febbraio 1933, la sua storia ha commosso il Paese. Dopo l’esame di maturità il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in una lettera definì «lodevole l'impegno profuso nello studio per il conseguimento del diploma» sottolineando «soprattutto, la sua determinazione nel non abbandonare il suo sogno».

Dopo l’impegno sui libri era stata invitata dal sindaco Luca Secondi nella scuola di Userna per fare una lezione simbolica ai bambini. «La mamma è volata in cielo, grazie di tutto», con un breve messaggio i figli Luca e Sara hanno comunicato la notizia della sua morte.

Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e quello di San Giustino, Paolo Fratini, con il dirigente scolastico dell'Istituto "San Francesco di Sales", Simone Polchi, hanno espresso alla famiglia la «vicinanza di due comunità locali e della scuola che si stringono con affetto e ammirazione in un abbraccio nel ricordo di una grande donna, di grandi valori ed esempi per le giovani generazioni». Domani i funerali, alle 14.30, nella chiesa di Cerbara.

(Unioneonline/v.f.)

