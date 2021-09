Una lite tra i banchi del mercato a Torino si è trasformata in tragedia.

Un 65enne di origine magrebina è stato accoltellato a morte in piazza Repubblica, l’area mercatale più grande d’Europa in cui vivono per lo più cittadini stranieri.

Sull’omicidio sta indagando la polizia. Sul corpo sarebbero state riscontrate almeno due lesioni.

Sospettato del delitto è un altro magrebino che, secondo gli investigatori, avrebbe tentato di uccidersi ed è stato ritrovato sanguinante poco distante dal mercato.

La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

