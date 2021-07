Un uomo di 45 anni – di nome Alessandro Cristian Amato – è morto a seguito delle ferite riportate in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

I carabinieri della locale caserma sono intervenuti intorno alle 19 in seguito a una violenta lite, avvenuta in via Pisciarelli.

Giunti sul posto, non hanno trovato nessuna delle persone coinvolte, ma hanno accertato che in cinque erano già stati trasportati all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta in ambulanza.

Durante il tragitto verso il pronto soccorso, Amato – che è risultato incensurato – è deceduto per le ferite di arma da punta e taglio riportate nella colluttazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un fendente all'emitorace sinistro, all'altezza del cuore.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi compiuti dai soccorritori.

Sul caso i militari hanno aperto un’inchiesta per chiarire le motivazioni che hanno scatenato la violenza. e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

