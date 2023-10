Una donna di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni, dopo essere stata accoltellata alla gola dal compagno.

È avvenuto a Pontedera, provincia di Pisa, e da quanto si apprende, la donna sarebbe stata aggredita in mezzo alla strada, in via De Nicola.

Dopo i soccorsi, è stata trasferita in ospedale dal 118, in codice rosso, e all’arrivo è stata operata d’urgenza.

L'uomo, invece, è scappato ed è subito partita una ricerca per le vie del centro da parte delle forze dell'ordine.

I carabinieri lo hanno infine rintracciato e arrestato alla stazione ferroviaria mentre cercava di prendere un treno per fuggire.

