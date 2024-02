Il 22 febbraio 1931 viene varata, nel Regio Cantiere di Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci. Il veliero verrà consegnato alla Marina il 26 maggio successivo e il 6 giugno entrerà in servizio come nave-scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali, così come la gemella Cristoforo Colombo.

Il primo comandante dell’Amerigo Vespucci è stato Augusto Radicati di Marmorito.

Il motto del veliero, ufficializzato nel 1978, è «Non chi comincia ma quel che persevera» ed esprime la vocazione alla formazione e all’addestramento; in precedenza sono stati utilizzati altri motti come «Per la Patria e per il Re» e, nel 1946, «Saldi nella furia dei venti e degli eventi».

Sull’Amerigo Vespucci circola da decenni un aneddoto che risalirebbe al 1962 e a un incontro avvenuto nel Mediterraneo con la portaerei statunitense USS Independence. Quest'ultima avrebbe lampeggiato con il segnalatore luminoso: «Chi siete?», ricevendo come risposta: «Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana». La nave statunitense avrebbe quindi segnalato: «Siete la più bella nave del mondo».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata