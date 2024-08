"Who is Nadia Toffa?", si chiedeva cinque anni fa il prestigioso settimanale statunitense Newsweek, sorpreso dal fatto che un'inviata e conduttrice italiana, non molto conosciuta al di fuori della penisola, fosse diventata di colpo un trending topic a livello globale su Twitter.

Il 13 agosto del 2019 l’Italia si svegliava con la notizia della morte, nella notte, della giornalista delle Iene, diventata negli ultimi mesi di vita un simbolo della lotta contro il cancro da cui era stata colpita. Era affetta da glioblastoma, una neoplasia attualmente incurabile. L'annuncio della morte, su Facebook, era stato affidato dalla famiglia alla redazione de Le Iene, e fece rapidamente il giro del mondo.

Tutto aveva avuto inizio il 2 dicembre 2017, quando Nadia Toffa durante la preparazione di un servizio a Trieste era stata colta da un malore e poi ricoverata al San Raffaele di Milano.

Dopo due mesi era tornata alla conduzione della trasmissione di Italia 1 rivelando di avere un tumore cerebrale. E rivendicando l'utilizzo della parrucca dopo la chemio: «Non c'è nulla di cui vergognarsi», affermava per infondere coraggio a tutte le persone che soffrivano di un male simile al suo.

Dopo quello che sembrava un iniziale miglioramento, a ottobre 2018 l’annuncio a Verissimo: il tumore era ricomparso. E le sue condizioni si sarebbero poi riaggravate a maggio 2019, fino alla morte.

A seguito di una petizione online il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto sarà a lei intitolato, per ricordare i tanti servizi fatti sull'Ilva e sui tumori nella città pugliese.

