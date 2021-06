Momenti di vera paura la scorsa notte nella sede della guardia medica di Lecce in piazzetta Bottazzi.

Un uomo di 38 anni, in evidente stato di alterazione psichica, ha fatto irruzione abbattendo la porta con una mazza da baseball. In pochi minuti, dinanzi alle dottoresse presenti che sono riuscite a mettersi in salvo, ha devastato lo studio distruggendo le scrivanie, i computer, sedie e gli arredi.

Un operatore sanitario del 118 è intervenuto riuscendo a bloccare l'uomo prima dell'arrivo della polizia.

Il 38enne è stato sottoposto a Tso e denunciato per danneggiamento aggravato.



