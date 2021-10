Funerali separati per Ciriaco Pigliaru e Anna Cupelloni. L’ultimo saluto al 65enne sardo che una settimana fa ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita è stato fissato per lunedì al cimitero di Castel Sant’Elia, nel Viterbese, con una cerimonia laica. Mentre per la 57enne oggi pomeriggio alla basilica di Sant’Elia si svolgerà il rito funebre con la famiglia che ha chiesto non fiori ma opere di bene. La salma di Anna verrà poi portata a Viterbo per la cremazione.

Il doppio dramma è andato in scena nel casale della zona di Pianavella, dove vive una delle due figlie della coppia. Pigliaru si è presentato con un fucile, che aveva sottratto a un amico chiudendolo in un magazzino, ha sparato alla moglie dalla quale si stava separando e infine ha rivolto l’arma verso di sé e si è ucciso.

Alla base del gesto ci sarebbe proprio la mancata accettazione dell’interruzione del rapporto.

