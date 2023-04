Le massime istituzioni all’Altare della Patria per le celebrazioni del 25 aprile: presenti Sergio Mattarella, l presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e, tra gli altri, la presidente della Corte Costituzionale Costituzionale Silvana Sciarra.

Il Capo dello Stato ha ricevuto gli onori militari e, successivamente, ha ascoltato l'Inno nazionale. Poi ha deposto la corona di alloro al Milite Ignoto e si è fermato per un momento di raccoglimento davanti al monumento, seguito dalle altre cariche istituzionali.

Dopo la deposizione della corona, Mattarella ha salutato, tra gli altri, il sindaco di Roma Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Rocca e i massimi vertici militari e le associazioni combattentistiche d'arma.

Al termine ha ricevuto nuovamente gli onori militari e ha ascoltato ancora una volta l'inno nazionale. Successivamente ha salutato con una stretta di mano la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale Costituzionale Silvana Sciarra, trattenendosi per un breve scambio di battute ai piedi dell'Altare della Patria.

Poi ha lasciato Piazza Venezia, Mattarella in mattinata è atteso in Piemonte per le celebrazioni del 78esimo anniversario della Liberazione.

