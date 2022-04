Il segretario del Pd Enrico Letta contestato da alcuni manifestanti al corteo del 25 Aprile a Milano.

“Letta servo della Nato", "Fuori il Pd dal corteo", "Ipocriti" e "Fuori l'Italia dalla Nato" sono gli slogan urlati da circa 200 manifestanti della galassia antagonista. Una protesta contenuta dal servizio d'ordine e dagli agenti che hanno evitato che la tensione esplodesse.

"Non avevo mai visto una bandiera della Nato in un corteo prima di oggi. Mi sembra una polemica costruita sul niente", ha replicato l’ex premier. "Questa è la democrazia. Rispetto quello che dicono ma siamo convinti che stiamo facendo le cose giuste. Questa è casa nostra, la nostra idea di Costituzione in un 25 Aprile caratterizzato dalla drammatica situazione che si sta verificando in Ucraina", ha aggiunto.

Contestazioni sempre a Milano, tra Porta Venezia e via San Damiano, sono state rivolte alla Brigata ebraica e ad alcune associazioni con bandiere pro Nato. Anche in questo caso carabinieri, polizia e il servizio d'ordine sono intervenuti tenendo separati i contestatori dal resto dei manifestanti.

Manifestanti a Milano (Ansa - Corner)

Complessivamente alla manifestazione hanno partecipato “70mila persone”, ha detto il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati: “Sono molto contento e se posso voglio dare la mia solidarietà al Pd e a Enrico Letta per le contestazioni, inaccettabili".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata