Un successo. Stamattina, a Villaspeciosa, al parco di San Platano, hanno partecipato centinaia di persone a una giornata dedicata allo sport e alla natura: tornei di calcio a 5, passeggiata ecologica, gara di corsa non competitiva (adulti), gara di corsa per i bambini. E poi un pranzo. La giornata, Sa Passillada, è stata organizzata dalla “Proloco di Biddaspitziosa” insieme all’Asd Run To Be Wild.

«La passeggiata ecologica è arrivata alla terza edizione, è un evento voluta come Pro loco, anche per recuperare dopo il Covid l’aggregazione fra i cittadini», spiega Fabio Ena (Proloco di Biddaspitziosa). «La passeggiata era nata a San Cromazio per la valorizzazione del sito, poi l’interruzione per inagibilità dopo l’alluvione. Speriamo di riaprire nei prossimi anni un sito molto importante che attira molti visitatori».

Al parco stamane si sono presentati tanti bambini e adulti: «Centinaia di persone – continua Fabio Ena -. Non abbiamo potuto aprire la chiesa di San Platano perché non abbiamo potuto chiedere le chiavi al sacerdote. Contiamo di aprirla per la “Sagra de sa fregua». Come mai una passeggiata ecologica il 25 aprile, festa della liberazione? «Di base l’appuntamento non è legato alla festa della liberazione, ma abbiamo approfittato di una giornata di festa vicina al primo maggio che ci ha permesso di avere un buon afflusso di persone», chiude Ena.

© Riproduzione riservata