Un privato donerà alla comunità di Villasimius un defibrillatore automatico esterno, cosiddetto DAE. L'appuntamento è per sabato alle 15.



Per sensibilizzare la popolazione all'utilizzo del dispositivo salvavita saranno organizzati nella stessa giornata di sabato presso la Casa Todde percorsi propedeutici gratuiti di formazione all'utilizzo del defibrillatore, conosciuti come BLSD.

I percorsi hanno durata di circa 4 ore e sono presentati con esperienze pratiche di utilizzo del defibrillatore da Fabrizio Bonino, dell'associazione Cecchini Cuore del cardiologo prof. Maurizio Cecchini. I partecipanti impareranno a riconoscere l’arresto cardiocircolatorio, a disostruire le vie aeree e a intervenire utilizzando il DAE.

Al termine l'associazione rilascia un attestato di partecipazione.

© Riproduzione riservata