Ha riaperto ai visitatori il faro dell’isola dei Cavoli, a Villasimius. Le visite saranno coordinate dagli operatori della cooperativa Diomodea ogni giorno dalle 10 alle 13.15 (ultima visita 12.45) e dalle 14.15 alle 16.45 (ultima visita 16,15). All’interno del faro è stata allestita una mostra dedicata alla biodiversità marino-costiera di Villasimius.

Gli sbarchi sull’isola al molo di Cala Ponente e a Cala Is Cascias sono invece gestiti dai volontari dell’associazione Mari Nostru. L’apertura del faro – come spiega il centro di educazione ambientale dell’Area Marina – è legata in ogni caso alle condizioni meteo del mare.

Per raggiungere l’isola dei Cavoli è possibile contattare i tanti operatori presenti al porto turistico di Villasimius. Il farò sarà visitabile sino al 5 settembre.

