Un uomo e una donna denunciati dai Carabinieri della Stazione di Villasimius per inosservanza dell'obbligo di istruzione nei confronti del figlio minorenne.

L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale del paese, preoccupata per le ripetute assenze del ragazzino.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i genitori – una donna di 39 anni, casalinga originaria di Corigliano Calabro (Cosenza), e un uomo di 53 anni, operaio di Guspini – non hanno provveduto a far frequentare la scuola al figlio, iscritto alla seconda media - durante i mesi di ottobre e novembre. Tale comportamento si è verificato senza alcun giustificato motivo, violando l'obbligo legale di assicurare l'istruzione del minore.

Le autorità giudiziarie ordinaria e minorile sono state prontamente informate dai militari, che ora stanno proseguendo le indagini per chiarire le responsabilità e capire le ragioni alla base di questa grave situazione di abbandono scolastico.

L'obiettivo è comprendere quali fattori abbiano spinto i genitori a interrompere la regolare frequenza scolastica del figlio e intervenire per garantire il diritto all'istruzione del minore.

