Cresce l’attesa per la tappa di apertura del Campionato Italiano Ocr (corsa con ostacoli), in programma domani, domenica, a Villasimius. E’ prevista la presenza di oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, organizzata dall'Asd run for joy Sardegna, è affiliata Msp, e si svolge con la collaborazione del Comune di Villasimius e dell'area Marina Protetta di Capo Carbonara.

"Il percorso toccherà punti particolarissimi del che rendono celebre questo paese”, dice il direttore tecnico della gara, Pierpaolo Sanna. Porto di Marina di Villasimius, fortezza Vecchia, Capo carbonara, Torre del Giunco, e le spiagge del riso, di Santo Stefano, del Giunco e del Timi Ama. Saranno presenti i migliori atleti italiani, Stefano Colombo e Alessandro Coletta tra gli uomini, e Simona Porta e Krizia Fanari nella categoria femminile.

"Siamo davvero soddisfatti di fare arrivare a Villasimius tanta gente da tutta la Sardegna e da tutta Italia”, dice la presidente del sodalizio organizzatore Francesca Suergiu. “Sarà sicuramente una bellissima giornata di sport e di ripartenza dopo il triste periodo che abbiamo passato”.

Il direttore tecnico, Sanna ringrazia il Campionato Italiano Ocr, e il suo direttore Franco Ganda per aver concesso di aprire il Campionato italiano in Sardegna e si dice entusiasta per la presenza degli atleti degli atleti elité italiani.

