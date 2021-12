Il Covid fa ancora paura anche a Villaputzu.

L'amministrazione comunale, di concerto con il servizio di igiene pubblica e l'USCA, sta monitorando costantemente la situazione dopo alcuni casi di positività riscontrati nella scuola secondaria di primo grado. L'Usca ha effettuato i primi test molecolari. Alcuni di questi hanno confermato la positività riscontrata con il tampone rapido.

Si sta ora predisponendo uno screening di massa da effettuarsi, sempre con test molecolare, presumibilmente nella giornata di martedì o mercoledì.

Tutti gli interessati saranno prontamente informati non appena si definiranno le modalità.

“n attesa dei risultati dello screening, che ci auguriamo siano confortanti, in accordo con i dirigenti scolastici del territorio – dice il sindaco Sandro Porcu - domani e martedì le nostre scuole di ogni ordine e grado sospenderanno le lezioni in presenza. Rimandata anche la prima data, prevista per l'8 dicembre, dei mercatini di Natale”.

