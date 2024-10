Uno striscione tra Villaputzu e Muravera con la scritta “Un nuovo ponte per il Sarrabus Gerrei” all’ingresso del cantiere dove sono in corso i lavori di ristrutturazione di quello vecchio. A posizionarlo in questi giorni il comitato spontaneo che si sta battendo, appunto, per un nuovo ponte al posto (o di fianco) di quello vecchio (che in ogni caso, al termine dei lavori, resterà percorribile solo a senso unico alternato).

Lo striscione è comparso in concomitanza dell’avvio dei lavori per la realizzazione del guado rialzato: un primo obiettivo raggiunto grazie in particolare al Comune di Villaputzu (sarebbe stato compito della Provincia e non del Comune). Adesso la richiesta alla Regione per una soluzione definitiva a lungo termine. Lo striscione, come ha chiarito il presidente del comitato Antonio Congiu, è stato realizzato grazie alla cifra raccolta con le donazioni volontarie.

«Puntiamo – ha sottolineato Congiu – ad installarne almeno altri tre o quattro nei punti più visibili e frequentati del Sarrabus. La strada per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati sarà lunga e abbiamo bisogno del sostegno di tutti i cittadini».

