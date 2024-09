Via le buche dal guado sul Flumendosa che in questi mesi è stato utilizzato (e tutt'ora viene percorso) per raggiungere il paese di Villaputzu dopo la chiusura del ponte di ferro.

«Si tratta – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – di lavori propedeutici alla realizzazione del guado rialzato con tubi in calcestruzzo, in questo modo cioè non sarà interrotto il flusso veicolare durante i lavori di realizzazione del guado rialzato che partiranno con molta probabilità nei prossimi giorni».

Non è la prima volta che i mezzi pesanti passano sul letto del fiume per sistemare lo sterrato, stradina percorribile solo quando il Flumendosa è in secca e che consente un collegamento rapido.

L'alternativa è un anello di 17 chilometri che passa per la nuova 125 e sbuca nella località di Quirra.

