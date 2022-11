Il Comune di Villaputzu intende alienare il campeggio comunale di Porto Corallo.

Il tutto in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale del 30 marzo scorso e della Giunta municipale del 20 giugno scorso, poi modificate con deliberazione di Giunta comunale del 19 ottobre. Il campeggio si trova nelle vicinanze del porto turistico.

Le istanze dovranno pervenire al Comune entro il prossimo 7 dicembre.

Il campeggio si estende su un'area di sei ettari con piazzole per camper, roulotte. In passato hanno operato anche bar, pizzeria, market e il parco giochi per i bambini.

