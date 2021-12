Finanziati i lavori di infrastrutturazione dell’area artigianale di Villaputzu. La Giunta Regionale - assessorato all’Industria - ha finanziato i comuni rientranti nella graduatoria del bando per l’infrastrutturazione delle aree artigianali. Tra questi, anche Villaputzu.

Il finanziamento riguarda il progetto presentato dalla Giunta comunale per un primo stralcio funzionale della zona artigianale di Pranu Portu (zona Porto Corallo) per un importo complessivo dell’intervento di 980mila euro.

Gli interventi previsti riguarderanno le opere di urbanizzazione, la parte di espropri necessaria per far “partire” l’intervento, il primo tratto di strada necessario per poter permettere la realizzazione delle superfici che accoglieranno i primi lotti produttivi, la zona in cessione da destinare a verde pubblico e i parcheggi pubblici. Nel progetto sono previsti anche tutti i sottoservizi necessari alla perfetta funzionalità della parte di P.I.P. in essere, compresa la parte di illuminazione pubblica.

Il sindaco Sandro Porcu dice che “è da tanti anni che non usciva un bando regionale di questo tipo. Siamo molto soddisfatti che il nostro progetto sia entrato in graduatoria e finanziato. Rispetto ad altre realtà il nostro comune ha un clamoroso ritardo nella realizzazione della aree industriali e artigianali. Ora finalmente anche Villaputzu potrà dotarsi di una zona artigianale capace di dare risposte ai bisogni delle nostre imprese. Troppe volte i nostri imprenditori sono stati costretti a spostare o aprire le proprie attività in altre zone industriali e artigianali di altri comuni. Questo progetto è una prima risposta concreta alle diverse richieste degli operatori, soprattutto per quelle attività attualmente localizzate all’interno del centro urbano in spazi spesso ristretti e poco funzionali”.

L’assessore ai Lavori pubblici e urbanistica Alessia Follesa: “Grazie a questo finanziamento proveremo ad invertire la tendenza e anche noi a far partire le nostre zone D (industriali e artigianali). Partiremo con quella di Pranu Portu, dietro il campeggio comunale, dove sono previsti dei lotti dedicati prevalentemente alla cantieristica nautica ma non solo; abbiamo infatti inserito in progetto la possibilità di poter ospitare in quella particolare zona anche altre attività artigianali e commerciali capaci di rispondere alle necessità e bisogni degli imprenditori e dei cittadini di Villaputzu e non solo”.

