Cresce il numero dei casi di Covid a Villaputzu. Con lo screening ultimato ieri i casi sono saliti a 48, riferibili in buona parte al mondo della scuola.

“Un numero - si legge in un comunicato del Comune - destinato probabilmente ad aumentare, anche se ci auguriamo non sia così, in considerazione del fatto che diversi risultati del test non sono ancora stati resi noti e recapitati agli interessati. Pertanto, di concerto con ATS e con le istituzioni scolastiche, fino all'11 dicembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale sospenderanno le attività didattiche in presenza. La situazione - chiude il comunicato - è sotto stretto monitoraggio da parte di tutti gli organi competenti”.

Antonio Serreli

