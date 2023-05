Allarme per un vasto incendio divampato nelle campagne tra Uta e Macchiareddu.

Le fiamme sono divampate tra vegetazione e sterpaglie e dopo l’allarme sono giunte sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal Comando di Cagliari, l’altra dal distaccamento di Iglesias.

Il rogo, alimentato dal vento, si è propagato in vari punti coinvolgendo anche alberi d'alto fusto.

Gli uomini del 115 sono entrati in azione sia per domare il fuoco, sia per proteggere alcune aziende agricole e case minacciate dall’incendio.

(Unioneonline/l.f.)

