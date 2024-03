Un incidente, il rifiuto di essere soccorso, quindi i controlli dei carabinieri e l’incredibile scoperta.

È accaduto nelle prime ore della mattina a Villaputzu, dove un 19enne originario del nuorese ha perso il controllo della propria macchina ed è andato a sbattere sulla ss 125. I soccorsi, allertati da un passante, sono subito arrivati e hanno trovato il ragazzo ancora lì sul posto, un po’ frastornato. Il 19enne ha però rifiutato di farsi visitare dal 118. I carabinieri del Radiomobile di San Vito, insospettiti, hanno quindi deciso di perquisire il ragazzo quando questi ha cercato di scappare dalle mani dei sanitari che volevano controllarlo. Ed ecco la scoperta: il giovane celava una Derringer 38 special con matricola illeggibile, pistola di piccole dimensioni a doppia canna sovrapposta, già carica e pronta per essere usata alla bisogna. Con sé, oltre all’arma clandestina, il giovane portava anche una munizione di scorta e una pattadese.

Le attività dei Carabinieri di San Vito sono proseguite in casa del ragazzo, dove sono state trovate altre munizioni di diverso calibro detenute senza alcun permesso.

A chiudere la vicenda che ha portato il giovane alla casa circondariale di Uta in attesa del vaglio della Magistratura c’è stato anche il rifiuto di sottoporsi ai test per verificare se si trovasse alla guida in stato di alterazione da uso di stupefacenti, rifiuto da cui discende il ritiro immediato della patente.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata