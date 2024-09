È salva la piccola volpe soccorsa ieri dai Forestali nel corso di un grosso incendio a Ussana, in località "Su Tistivillu".

L’animale era tra le fiamme, impigliato in una rete metallica e terrorizzato: per fortuna lo hanno visto gli operatori, sul posto per spegnere il rogo con due elicotteri, il personale della Stazione forestale di Dolianova, il Gauf di Cagliari, la Compagnia barracellare di Ussana e i volontari della Protezione Civile.

"Puma", così l’hanno chiamata i soccorritori, era ferita alle zampe e alla testa. Soccorsa dal personale forestale, la volpe è stata trasferita nel Centro di recupero della fauna selvatica di Monastir dell’agenzia Forestas.

Dopo la visita veterinaria, è stato riscontrato che presentava gravi ustioni in faccia e altre più lievi su torace, addome e arti. La volpe è stata ricoverata al Centro e sottoposta a fleboclisi e terapie specifiche per ustioni. Attualmente le sue condizioni sono stabili.

«Il Corpo Forestale e l'Agenzia Forestas, come parte della loro missione istituzionale, sono impegnati nella tutela e nel soccorso delle specie protette in difficoltà – viene ricordato in una nota - operando in prima linea per la salvaguardia degli animali selvatici».

